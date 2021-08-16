Сегодня спасатели потушили пожар в поселке Тогур на севере Томской области

Пожар на севере региона: на этот раз обошлось без жертв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщил 16 августа ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, сегодня в 3 часа 40 минут поступило сообщение о загорании жилого дома в пос. Тогур Колпашевского района региона.

Пресс-служба федерального ведомства информирует: «В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники». На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома, жильцы эвакуировались самостоятельно. Специалисты пресс-центра отмечают, что пожар локализован в 04:05, огонь полностью ликвидирован в 04:26. Общая площадь пожара составила 159 кв. метров. Пострадали угол дома и обрешетка крыши. Причина возгорания устанавливается.