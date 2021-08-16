Мэрия сообщает: в микрорайонах Томска продолжается газификация жилья

В Томске и регионе продолжается газификация жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, сотрудники районных администраций областного центра проводят домовые обходы, в ходе которых информируют жителей микрорайонов города о возможностях догазификации и ключевых условиях участия в данной программе. Об этом главы районов доложили сегодня во время аппаратного совещания и.о. мэра Михаилу Ратнеру. Заметим, что такие обходы чиновники уже завершили в микрорайоне Степановка, Заварзино. Визиты в дома томичей продолжаются в селе Дзержинском, Тимирязевском, Сосновом бору и других.

Как отмечает сайт администрации областного центра, специалисты сообщают местным жителям о том, что догазификация распространяется на территории, где уже проложены газораспределительные сети, при этом учитываются поступившие от физических лиц заявки. Особо отмечается, что мероприятия по газификации будут выполняться на основании договоров о подключении и без взимания средств граждан на строительство газопроводов до границ принадлежащих им земельных участков. Специалисты районных администраций отвечают на вопросы граждан, разъясняют условия, рассказывают о случаях мошенничества, когда людям продают некачественное оборудование. С предварительными заявками на догазификацию томичи могут обращаться в клиентские центры «Газпром газораспределение Томск» или через электронный портал Единого оператора газификации.