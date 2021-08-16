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Происшествия16 августа 2021 13:43

Молодой водитель в окрестностях Томска предъявил полицейским фальшивые права

За это он может сесть за решетку на 1 год
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Парень в Томском районе предъявил полицейскому "фальшивку" вместо прав. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Парень в Томском районе предъявил полицейскому "фальшивку" вместо прав. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, сотрудники ДПС Томского района остановили автомобиль под управлением ранее не судимого местного жителя 1998 года рождения. Произошло это в д. Кудринский участок. Молодой человек в ходе проверки документов предоставил сотруднику полиции заведомо подложное водительское удостоверение.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что дознавателем ОД ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело по факту подделки документа. Специалисты пресс-службы отмечают, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.