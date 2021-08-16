Вчера в центре Томска столкнулись мотоцикл и Ford Escape XLT

Вчера в Томске в ДТП пострадал очередной мотоциклист. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, вчера, 15 августа, днем, около 14 часов 10 минут, на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и переулка Спортивного в Томске произошло ДТП. По предварительным данным, 46-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki SV650, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с легковым автомобилем Ford Escape XLT, сообщает сайт регионального управления полиции. Заметим, что летом водители «железных коней» попадают в аварии чаще всего.

В результате происшествия, информирует пресс-служба правоохранительного ведомства, мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Как отмечают специалисты, своим транспортным средством он управлял в застегнутом мотошлеме и защитной экипировке. Полиции требуется помощь очевидцев данного ДТП. Просьба обращаться по телефонам: 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.