Коронавирус в Томске: + 123 новых случаев заражения

В Томской области продлили запрет на массовые мероприятия Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 16 августа 2021 года, в Томской области выявлено 123 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 133 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 112 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,02. В коечном фонде свободно 30,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 806 пациентов скончалось, 15 601 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 621 601 человек, 171 305 скончались, 5 899 917 выздоровели.