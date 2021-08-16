В Томской области продолжится запрет на массовые мероприятия

Региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19 в Томской области с учетом эпидситуации принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 16 августа, пресс-служба областной администрации сообщила о том, что массовые мероприятия в Томской области по-прежнему проводиться не будут.

В администрации уточнили, что региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19 в Томской области с учетом эпидситуации принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия. Запрет продлен в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18 марта 2021 года режим функционирования "повышенная готовность", который действует по 30 сентября включительно.

Также ситуацию прокомментировала замруководителя оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.

- В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно, - сказала Левко.

Напомним, региональный оперштаб уже продлевал ограничения массовых мероприятий до 15 августа текущего года.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4386001/