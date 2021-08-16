Исследование: в Томске самый дорогой тариф на водоснабжение и водоотведение среди сибирских столиц

Каждый месяц очередная платежка для большинства сибиряков оборачивается немалыми тратами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Томскстата проанализировали тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги в столицах Сибирского федерального округа. Так, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников обходилось в 13,88 руб. за квадратный метр общей площади в Барнауле (минимум) и в 25,15 руб. в Омске (максимум). В Томске на конец июля 2021 года этот показатель составил 18,41 руб. за «квадрат».

В целом лидером по дороговизне большинства услуг ЖКХ оказался Горно-Алтайск, где зафиксированы максимальные значения тарифов. В частности, взносы на капитальный ремонт в этом городе составили 8,97 руб. за кв. метр общей площади, тогда как в Барнауле – 5,62 руб., в Томске – 7,74 руб. Обращение с твердыми коммунальными отходами обходилось в Абакане в 44,10 руб. с человека, в Томске – в 56,98 руб., а в столице Горного Алтая – в 113,05 руб.

Побили рекорд горно-алтайские расценки на горячее водоснабжение (365,73 руб. за кв. метр) и отопление (2 999,53 за Гкал). Для сравнения, в Кемерове те же услуги стоили соответственно 46 и 850 руб., в Томске – 164,54 и 2 088,23 руб.

Кроме того, в Горно-Алтайске жителям дороже всего обходится электроэнергия: 557 руб. в квартирах без электроплит и 407 руб. – с электроплитами (в пересчете за 100 кВт/ч). Больше приходится платить и за сжиженный газ – 458,96 руб. в месяц с человека (в Иркутске – 142,40 руб., в Томске – 286,01 руб.).

В свою очередь, территориальный центр Томской области отличился высоким тарифом на холодное водоснабжение – 52,55 руб. за кубометр; здесь минимум отмечен в Абакане – 11,77 руб. Дороже других сибирских столиц у нас также водоотведение – 36,49 руб., а дешевле всего оно в Новосибирске – 15,77 руб. за «куб».