Томская прокуратура обжаловала приговор по делу Коли Томского

Решение суда обжаловали в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области обжаловала приговор по первому в РФ делу о воре в законе Николая Кузьмичева, который обвинялся в «занятии высшего положения в преступной иерархии», сообщили «КП – Томск» в пресс-службе областной прокуратуры.

- Решение суда обжаловали в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Дело будет рассматриваться в Пятом апелляционном суде города Новосибирск, - сказал представитель пресс-служб.

Добавим, что 25 мая 2019 года арест провели сотрудники УМВД при поддержке Росгвардии. Правоохранители с трудом попали в жилище Кузьмичева в частном секторе. Тогда же сообщалось, что якобы статус «вора в законе» он получил в 2013 году.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28312/4453742/