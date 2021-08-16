В Томске местная жительница получила штраф за публичное оскорбление сотрудника полиции

На просьбу прекратить оскорблять сотрудника, нарушительница не отреагировала и продолжила нецензурно высказываться. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске местную 62-летнюю жительницу признали виновной за оскорбление сотрудника полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В январе 2020 года местная жительница обратилась в участковый пункт полиции Томска. Выражая свое несогласие с результатами рассмотрения ранее поданного заявления, в присутствии посторонних граждан женщина высказала в грубой нецензурной форме в адрес участкового уполномоченного оскорбительные слова и выражения, содержащие его отрицательную оценку, чем унизила честь и достоинство представителя власти», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на просьбу прекратить оскорблять сотрудника, нарушительница не отреагировала и продолжила нецензурно высказываться, после чего выбежала из пункта полиции.

Томичке назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.