В томский Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы на кондитерские изделия

В Томской области рассмотрено 4 обращения граждан на качество кондитерской продукции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Томские специалисты провели проверку за первое полугодие 2021 года и исследовали по санитарно-химическим и радиологическим показателям 328 проб кондитерской и хлебобулочной продукции. Выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В первом полугодии 2021 в Управление Роспотребнадзора по Томской области рассмотрено 4 обращения граждан на качество кондитерской продукции, в трех случаях обращения подтвердились, приняты административные меры. Всего в первом полугодии 2021 составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, на сумму 55 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Роспотребназдор советует, при выборе кондитерских и хлебобулочных изделий обращать внимание на маркировки, а именно: на наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и условия их реализации.

Также специалисты утверждают, что если мучные изделия слишком хрупки и рассыпаются при первой же возможности, то не следует их покупать.

При выборе кремовых кондитерских изделий, нужно читать состав. Если в нем указаны растительные сливки, меланж, пищевые добавки, значит производитель решил сэкономить на натуральных продуктах и заменил компоненты на искусственные.