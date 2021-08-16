Томский пенсионер лишился более 500 000 рублей, думая, что помогает полиции

Житель Стрежевого оформил два кредитных договора, поверив, что помогает задержать мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть МО МВД России по «Стрежевской» обратился мужчина, 1955 года рождения, по факту хищения принадлежащих ему денежных средств, сообщили в пресс – службе ведомства.

«Пенсионеру позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств и пояснил, что в данный момент мошенники совершают атаку на банковский счет стрежевчанина, а также, происходит оформление онлайн кредита на его имя», - говорится в сообщении.

Далее звонивший заявил, чтобы пресечь незаконные действия, нужно срочно снять все деньги, а для недопущения оформления кредитов неизвестными лицами, мужчина должен обратиться в банк и подать заявку на получение кредитных средств, всю получившуюся сумму необходимо срочно перевести на номера безопасных ячеек.

Звонивший заверил, что данные действия не только сохранят деньги и избавят от выплат кредитов, взятых мошенниками, но и помогут правоохранителям установить и задержать злоумышленников.

Не понимая, что выполняет инструкции мошенника, пенсионер оформил два кредитных договора, а также снял с банковской карты личные средства. Всю сумму через банкомат он перевел на номера телефонов, озвученных злоумышленником. Таким образом, общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».