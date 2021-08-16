Житель Томской области отправился на 13 лет в колонию за вербовку в ряды террористической группировки

Отбывать наказание за пособничество терроризму мужчина будет в колонии особого режима. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К 13 годам лишения свободы приговорен житель Томской области, который вербовал граждан в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", сообщили в пресс-службе УФСБ по Томской области.

"Установлено, что фигурант склонял томичей к вступлению в ряды боевиков международной террористической организации и к выезду из России для последующего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении. Вербовкой мужчина занимался как в ходе личных бесед, так и через Интернет.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Томской области, мужчину задержали весной 2021 года. Возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Содействие террористической деятельности".

Вину в совершении преступлений доказали в суде, приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание за пособничество терроризму житель Томской области будет в колонии особого режима.