В Томской области проживают 48 пенсионеров старше ста лет

Жителей пенсионного возраста в Томской области насчитывается 294 151 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в населенных пунктах нашего региона проживает 48 получателей пенсии, которым исполнилось 100 и более лет. Самому пожилому пенсионеру -108 лет, об этом сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области.

«Специалисты отделения Пенсионного фонда ежемесячно собирают и обрабатывают сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих 90, 95 и 100 лет. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что больше всего старейших жителей проживает в городе Томске - 34 человека. Всего жителей пенсионного возраста в Томской области насчитывается 294 151 человек.