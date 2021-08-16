В Томске более 1200 специалистов будут проводить Всероссийскую перепись населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Томскстат продолжает набор временного переписного персонала. Специалисты будут работать в период проведения Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает пресс – служба мэрии.

"Контролеры так называемого полевого уровня выйдут на работу с 29 сентября по 25 ноября. В их обязанности входит организация работы переписчиков, контроль полноты учета населения, консультации населения о порядке прохождения переписи. Сумма вознаграждения до вычета подоходного налога составит 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении городской администрации.

Переписчики счетного участка начнут работать 15 октября и закончат 14 ноября, с учетом трехдневного обучения. Они будут опрашивать население с помощью мобильного устройства – планшета, обходить здания на курируемом участке. Такие специалисты получат за свою работу 18 тыс. рублей.

Стать контролером или переписчиком может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий в Томской области. При оформлении на работу с ним заключат гражданско-правовой договор.

Желающие работать переписчиками или контролерами могут обращаться в Томскстат (ул. Гагарина, 56, каб. 105) или по тел. 52-63-36, 52-63-77.