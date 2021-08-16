В Томской области полицейский спас женщину, тонущую в реке

Придя в себя, жительница села Кожевниково поблагодарила сотрудника полиции за оказанную помощь. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области лейтенант полиции Кирилл Некрасов спас тонущую в реке Обь женщину, сообщает пресс-служба УМВД.

«Эксперт отделения технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений межрайонного отдела ЭКЦ УМВД России по Томской области лейтенант полиции Кирилл Некрасов помог выбраться на берег женщине, тонувшей в реке», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, лейтенант Некрасов отдыхал вместе с семьей на берегу реки Обь в селе Кожевниково. К нему подбежала растерянная женщина и попросила помочь ее знакомой, которую унесло течением, и она не может выбраться из воды. Полицейский увидел в 15-20 метрах от берега женщину, которая периодически уходила с головой под воду.

Полицейский не растерялся, побежал к реке, взял у берега бревно и поплыл к утопающей. В это время его супруга сообщила о случившемся в экстренные службы. Когда женщина ухватилась за бревно, Кирилл направил его к берегу и помог утопающей выбраться на берег. Прибывшие на место врачи оказали ей помощь.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям полицейского Некрасова женщина была спасена.