ФК «Томь» на своем поле обыграла тольяттинский «Акрон» со счетам 2:1

Долгожданная победа «Томи». Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 15 августа, в Томске состоялся матч 6-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Акроном» из Тольятти. Встреча закончилась победой хозяев поля – 2:1.

Перед игрой в активе томичей была лишь одна победа за пять прошедших туров и 17 место в турнирной таблице ФНЛ. Наш соперник – «Акрон» - располагался на 11 строчке. Сложно сказать, какая из двух команда могла стать фаворитом встречи. Тем более еще совсем недавно, в конце прошлого сезона, оба клуба боролись за право сохранить прописку в ФНЛ.

Сценарий матча поначалу напоминал предыдущую встречу «Томи» с ФК «Оренбург». Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва счет открыли гости из Тольятти: на 53-й минуте Максим Палиенко с подачи Константина Савичева отправил мяч в ворота томской команды. 0:1.

Но не прошло и десяти минут, как «Томь» получила право на пенальти. И тут, как и неделю назад, к 11-метровой точке подошел Александр Ставпец и под аплодисменты зрителей сравнял счет. 1:1.

После «обмена» голами последовала череда замен в обеих командах, и вот дальше игра приняла совсем другой оборот, нежели в предыдущей встрече с «Оренбургом». Сегодня было видно рвение томских футболистов одержать победу, переломить ход игры, создавались моменты, и казалось, что второй гол – это дело считанных минут. Но понервничать пришлось практически до конца второго тайма. Лишь на 85-й минуте Никита Кирсанов с линии штрафной пробил в «девятку» и вывел «Томь» вперед. 2:1.

С таким счетом матч и завершился. Эта победа принесла долгожданные очки томскому клубу и позволила ему подняться на 13 место в турнирной таблице ФНЛ. После финального свистка под скандирование трибун вся команда «Томь» во главе с главным тренером Сергеем Жуковым вышла на поле поблагодарить болельщиков, которые пришли в это воскресенье на «Труд».

Следующую игру «Томь» проведет 21 августа в Нижнекамске, соперником будет местный «Нефтехимик»