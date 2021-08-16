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Общество16 августа 2021 4:54

Погода в Томске и области 16 августа 2021: до +25 °С, в отдельных районах небольшие дожди

Синоптики дали прогноз на понедельник
Анна Гассельбах
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Сегодня, 16 августа, в областном центре днем синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +10…+15 °С. Температура днем +20…+25 °С.

В регионе в течение дня также сохранится переменная облачность. В отдельных районах небольшие дожди, грозы при грозах умеренные дожди, утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, местами +4…+9°С. Температура днем +20…+25 °С.