Погода в Томске и области 16 августа 2021: до +25 °С, в отдельных районах небольшие дожди

Сегодня, 16 августа, в областном центре днем синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +10…+15 °С. Температура днем +20…+25 °С.

В регионе в течение дня также сохранится переменная облачность. В отдельных районах небольшие дожди, грозы при грозах умеренные дожди, утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, местами +4…+9°С. Температура днем +20…+25 °С.