Коронавирус в Томске: + 125 новых случаев заражения

На 15 августа в Томской области зарегистрировано 125 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело 48 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 15 августа 2021 года, в Томской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 010 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 48 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 063 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 32,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 644 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 816 пациентов скончалось, 19 550 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 600 836 человек, 169 683 скончались, 5 867 890 выздоровели.