«Томь», удачной игры: местные футболисты через 2 часа проведут матч с ФК «Акрон»

Футбол для многих томичей - любимый вид спорта. Сегодня мы от души поболеем за наш футбольный клуб в игре на домашнем поле. Пусть удача будет на стороне "Томи"! Фото: Ксения Высотина

Игроки ФК «Томь» в воскресенье в 17 часов на своем поле (стадион «Труд») в рамках 6 тура Футбольной национальной лиги «Олимп-ФНЛ» сразятся с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщила пресс-служба нашего клуба.

Уточним, что центральный защитник «Акрона» Илья Зуев в прошедшем сезоне защищал томичей. В этом сезоне он играет за волжан.

Напомним, по итогам пяти состоявшихся туров ФНЛ 2021/22 в активе «Томи» пока одна победа. В недавней игре дома с ФК «Оренбург» мы проиграли сопернику со счетом 1:2.

Сейчас «Томь» на 17 месте турнирной таблицы, имея в активе три очка. «Акрон» набрал 5 очков, он на 11 месте. В прошлое воскресенье, 7 августа, воронежский «Факел» сыграл с нашими сегодняшними гостями, счет матча - 1:0.