Угорели в дыму пожара: в Колпашеве Томской области госпитализированы четверо дошкольников и их мама

Вид подъезда дома на ул. Победы, в котором произошел колпашевский пожар: хорошо, люди остались живы. Фото предоставлено ГУ МЧС по Томской области.

Вчера, в субботу, в Колпашеве в двухэтажке на ул. Победы произошло возгорание; сигнал о нем оперативный дежурный принял в 21.20, следует из сообщения ГУ МЧС по Томской области в воскресенье, 15 августа.

- В квартире загорелся диван. До прибытия пожарных из нее успели эвакуироваться женщина 1982 года рождения с детьми – мальчиками 5 и 4 лет, девочками 3 лет. Все госпитализированы в Колпашевскую райбольницу с отравлением продуктами горения легкой степени, – рассказали в ведомстве. - Хозяйка квартиры, по ее словам, на момент возгорания находилась в ванной комнате. Причиной пожара могла стать детская шалость с огнем.