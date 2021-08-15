Наша биография: не стало Алексея Борисовича Потолова, томского ученого, известного теле- и радиоведущего

На этом фото Алексей Борисович Потолов - совсем как в жизни: интеллигентный, красивый, улыбающийся. Трудно поверить, что его с нами нет. Фото: сайт администрации Томской области.

Алексей Потолов, знаменитый мужской «голос» Томской государственной телерадиокомпании с 1962 до 2005 годов, ушел от нас в минувшую пятницу на 86 году жизни – в день 20-летия РТРС (российской телевизионной радиовещательной сети). Он родился и всю жизнь прожил в нашем городе. По образованию – физик, кибернетик, окончил ТГУ. Член Союза журналистов России. Талантливый, деятельный, он занимался и наукой, и работой на телевидении. Его мягкий голос, высокая культура речи и грамотный русский язык стали визитной карточкой ГТРК «Томск» на долгие годы.

Работая диктором, Алексей Борисович вел информационные и тематические передачи на телевидении и радио (среди них «Антология советского кино», «Здравствуйте, соседи!», «Сельский час», «Ваш сад», «Человек и право», «Ветеран», «Беседы о русском языке»), прямые репортажи с празднований в Томске первомайских и октябрьских демонстраций, праздников Победы, концертов и спортивных соревнований.

Алексей Потолов и Ирина Кречмер, его коллега, по праву стали символами целой эпохи на томском телевидении, они внесли существенный вклад в развитие культуры, телевидения и радиовещания Томской области.

В последнее десятилетие Алексей Потолов вел активную работу в составе Совета ветеранов телерадиокомпании, участвовал в «Чеховских пятницах», других проектах. За профессиональный творческий труд был награжден губернаторской медалью «За достижения», юбилейной медалью «75 лет Томской области», Почетными грамотами администрации Томской области, областной Думы, ВГТРК, мэрии, Союза журналистов России.

Проститься с Алексеем Борисовичем Потоловым можно завтра, 16 августа, с 13 до 14 часов на ул. Беленца, 14.