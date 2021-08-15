Погода в Томске и области 15 августа 2021: осадков не ожидается, тепло – умеренное

Сейчас +15, солнечно. Дороги свободны, и, как сообщает Яндекс. Пробки, можно беспрепятственно проезжать по городу до 14.00. Удачной всем дороги и хорошего воскресенья! Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.