Погода в Томске и области 15 августа 2021: осадков не ожидается, тепло – умеренное

Сейчас +15, солнечно. Дороги свободны, и, как сообщает Яндекс. Пробки, можно беспрепятственно проезжать по городу до 14.00. Удачной всем дороги и хорошего воскресенья! Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.
Сегодня, 15 августа, в областном центре днем синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит +21, +23 °С.
В регионе в течение дня также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +21, +26 °С.