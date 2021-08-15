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Недвижимость15 августа 2021 5:30

Погода в Томске и области 15 августа 2021: осадков не ожидается, тепло – умеренное

Прогноз гидрометцентра на воскресенье
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сейчас +15, солнечно. Дороги свободны, и, как сообщает Яндекс. Пробки, можно беспрепятственно проезжать по городу до 14.00. Удачной всем дороги и хорошего воскресенья! Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Сейчас +15, солнечно. Дороги свободны, и, как сообщает Яндекс. Пробки, можно беспрепятственно проезжать по городу до 14.00. Удачной всем дороги и хорошего воскресенья! Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня, 15 августа, в областном центре днем синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит +21, +23 °С.

В регионе в течение дня также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +21, +26 °С.