Томич предстанет перед судом за поджог машины бывшей девушки

Мужчина, желая отомстить своей бывшей девушке за безразличное отношение к нему, ночью поджог ее автомобиль. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Советского района г. Томска направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя областного центра, которого обвиняют поджоге автомобиля бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, в начале апреля 2020 года мужчина, желая отомстить своей бывшей девушке за безразличное отношение к нему, ночью поджог ее автомобиль с помощью имеющийся при себе зажигалки. В результате поджога потерпевшей причинен ущерб в размере более 350 тыс. рублей, -рассказали в прокуратуре.

Также сообщается, что от пожара пострадал и припаркованный поблизости автомобиль, ущерб составил более 20 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд.