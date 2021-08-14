Благодаря единственному звонку от подростка, пожарным удалось спасти две жизни. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В субботу,14 августа, утром в жилом доме в пос. Киргизка Ленинского района Томска произошел пожар. Как сообщили спасатели МЧС, из здания, охваченного огнем, удалось спасти двух человек.

Пожарные уточнили, что о пожаре сообщил 17-летний подросток. Дмитрий Веприков с друзьями возвращался домой. Ребята увидели огонь, но подумали, что что-то горит в лесу и позвонили по номеру 101. Благодаря этому единственному звонку пожарным удалось спасти две жизни.

- На момент прибытия сотрудников 8-й пожарно-спасательной части во главе с начальником караула Алексеем Красноперовым дом был полностью охвачен огнем. Звено газодымозащитной службы проникло в помещение через окно. В комнате на полу пожарные обнаружили двух человек. Женщина находилась без сознания, мужчина подавал признаки жизни. Люди были спасены через окно, - рассказали спасатели.

До приезда скорой женщину откачали пожарные и она задышала. 41-летних спасенных отвезли в ОКБ. Оба в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Уточняется, что пожар тушили более получаса, возгорание было ликвидировано в 05:03. Площадь пожара составила 40 кв.м, причина устанавливается.