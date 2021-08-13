В Томской области начался суд над директором, который незаконно использовал свое положение

Довольно банальная криминальная история - руководитель пользовался своим служебным положением для личного обогащения... Теперь его дальнейшую судьбу решит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники СК РФ по Томской области завершили расследование уголовного дела по обвинению директора предприятия на севере региона в совершении четырех эпизодов преступлений, сообщает пресс-служба федерального правоохранительного ведомства. Речь идет о присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Специалисты отмечают, что дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области и УЭБиПК УМВД России региона.

По версии следствия, информирует сайт СУ СК региона, обвиняемый являлся директором одного из предприятий в Александровском районе, он с 2012 по 2019 год, используя свое служебное положение, отдавал незаконные распоряжения подчиненным сотрудникам. Речь шла о начислении заработной платы фактически не работавшим лицам, незаконном начислении себе доплат за ненормированный рабочий день в размере 25% от должностного оклада, а также незаконных доплат за выполнение функций водителя. Специалисты сообщают, что общая сумма причиненного предприятию ущерба за указанный период времени составила около 600 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал себя виновным и оказывал содействие следствию. С целью обеспечения иска о возмещении причиненного ущерба на его имущество наложен арест. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.