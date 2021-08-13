В Томске впервые зацвело тропическое мангровое дерево – люмнитцера прибрежная из Таиланда

Ботсад ТГУ регулярно радует земляков и гостей города цветущими экзотическими растениями. Фото: сайт ТГУ

Как сообщил сегодня, 13 августа, сайт Томского государственного университета, в Ботаническом саду вуза впервые зацвела люмнитцера прибрежная – черное мангровое дерево.

Специалисты Ботсада университета отмечают, что в оранжерее представлен всего один экземпляр этого тропического растения. Его семена были получены из Таиланда. Дереву исполнилось 7 лет. По словам директора СибБС ТГУ Михаила Ямбурова, люмнитцера прибрежная зацвела в Томске в первый раз. Она радует окружающих ярко-красными ароматными цветками, напоминающими мелкие звездочки. Полюбоваться на нее и другие растения все желающие могут в выходные дни.