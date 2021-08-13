Сегодня вандалы напали и повредили автомобиль в Томске

В последнее время все чаще в Томске хулиганы нападают на автомобили. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня утром пресс-служба УМВД России по Томской области, в дежурную часть полиции по Советскому району областного центра с заявлением обратилась местная жительница 1988 года рождения. Она сообщила о факте повреждения принадлежащего ей автомобиля ВАЗ 2115, который припаркован на ул. Колхозной.

Заметим, что это не первый случай автовандализма в последние месяцы в Томске. Машина LADA Samara облита краской, разбито стекло. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информируют в ведомстве. По результатам будет принято решение в соответствии с законом.