В Томске сегодня утром нашли тело молодого человека с признаками того, что он упал с высоты

Молодой томич погиб возле собственного дома на Степановке в Томске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как проинформировала сегодня редакцию КП пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, 13 августа утром возле жилого дома в пер. Ботаническом на Степановке в Томске обнаружено тело мужчины 1996 года рождения.

В правоохранительном ведомстве сообщают, что проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины с признаками падения с высоты. Предварительно, молодой человек выпал из окна. Специалисты отмечают, что он проживал в том же доме в микрорайоне Степановка областного центра. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.