Мэрия и гордума проведут товарищеский матч с футболистами «Науки»

Игра между сборной мэрии и гордумы с футбольно-эстетическим клубом "Наука" обещает быть интересной. считают знатоки спорта. Фото пресс-службы администрации Томска.

Завтра, 14 августа, на стадионе «Буревестник» состоится товарищеский матч по футболу между сборной мэрии и Думы города Томска с командой футбольно-эстетического клуба «Наука». Игра пройдет с 13.15 до 14.00, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В эту же субботу с 12.30 до 13 часов на стадионе состоится награждение работников детско-юношеских спортивных школ по случаю Дня физкультурника.

Жители областного центра с 14 до 17 часов смогут попробовать свои силы в гиревом спорте, хоккее, картинге, городошном спорте, скандинавской ходьбе, сразиться в игре в шахматы. Помимо того, с 12 до 17 часов на стадионе «Политехник» можно поучаствовать в акции «Шаг навстречу здоровью», организованной специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики - узнать уровень своей физической активности, измерить вес, окружность талии, проверить артериальное давление, получить консультацию медиков по вопросам профилактики ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники этой площадки получат на память сувениры.

- Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - добавили в мэрии.