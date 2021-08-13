Автобусное сообщение из Томска в с. Парабель должно быть организовано по решению суда

Автобусы из Томска в Парабель не выходят на линию в регулярном режиме больше 2 лет. Решением суда обладминистрацию обязали решить этот вопрос в интересах жителей. Фото пресс-службы администрации Томска.

Прокуратура Томской области провела проверку соблюдения закона о перевозке пассажиров автомобильным транспортом, установив, что, несмотря на включение маршрута «Томск-Парабель» в реестр межмуниципальных регулярных перевозок Томской области, фактически транспортное сообщение в северное село не организовано. Об этом сообщила сегодня, 13 августа, пресс-служба региональной прокуратуры.

- По иску прокуратуры о возложении на департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области обязанности обеспечить регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршруту «Томск-Парабель», Ленинский райсуд требования удовлетворил в полном объеме. Ответчик оспорил решение, указав, что пытается провести открытый конкурс по выбору перевозчика на маршруте. Однако надлежащие пассажирские перевозки не осуществляются более двух лет, что существенным образом нарушает права жителей региона. Организация конкурса по выбору перевозчика раз в полгода не может быть расценена как адекватные меры по решению проблемы, - в частности, отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры добавили: судебная коллегия по административным делам Томского облсуда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу администрации – без удовлетворения.