Пропал и нашелся: в Томской области отыскали заблудившегося любителя дикоросов

Заблудившегося в лесу жителя Асиновского района искали всем миром. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

В четверг житель пос. Светлый Асиновского района 1956 года рождения ушел в лес за грибами и заблудился. Уже около 22 часов эта информация пришла на единый номер вызова экстренных служб «112». О пропаже мужчины сообщили его родные. Об этом сегодня, в пятницу, 13 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- Организаторами поиска стали родные пропавшего, соседи, полиция и спасатели областной противопожарной службы. В 5.00 пятницы мужчина был найден, в медицинской помощи не нуждался, - отметили в ведомстве.

Тем, кто отправляется в лес, спасатели рекомендуют заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону; не забыть мобильный телефон, захватить с собой нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, продукты питания, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя, а также свисток (если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит); кто постоянно пользуется лекарствами, должен иметь при себе медикаменты; оставлять на пути знаки, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Стараться не сходить с тропы.

Единый номер вызова экстренных служб – 112, напоминают в МЧС.