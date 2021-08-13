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Общество13 августа 2021 9:18

Томичи пожертвовали более 700 тысяч рублей на реабилитацию больных детей

Закончилась акция Детского фонда им. Алены Петровой "Варенье challenge"
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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Собранных пожертвований хватит на полную реабилитацию 16 подопечных центра «Аленка» в течение года. Фото:fond-alena.ru

Собранных пожертвований хватит на полную реабилитацию 16 подопечных центра «Аленка» в течение года. Фото:fond-alena.ru

Жители Томска и Северска на протяжении месяца принимали участие в благотворительной акции от Детского фонда им. Алены Петровой "Варенье challenge".

- Акция была придумана специально для того, чтобы граждане приняли активное участие в благотворительности, поговорили о добрых делах в коллективе и помогли детям, не просто жертвуя деньги, а вот таким интересным и вкусным способом! Помощь - она не бывает большой или маленькой, она либо есть, либо ее нет! — Прокомментировала Елена Алексеевна Петрова, учредитель и председатель правления фонда.

Мамы подопечных фонда сварили варенье из клубники, все желающие могли попросить у фонда баночку варенья, угоститься им, а после в пустую емкость жертвовали средства и возвращали в фонд. Было сварено 82 банки варенья.

12 августа в реабилитационном центре «Аленка» в торжественной обстановке открыли банки с пожертвованиями и подсчитали собранные средств. За время акции удалось собрать 703 710 рублей. Собранных пожертвований хватит на полную реабилитацию 16 подопечных центра «Аленка» в течение года.