Томичам с коронавирусом, которые лечатся дома, с ноября 2020 выдано 110 тыс. упаковок бесплатных лекарств

Программа обеспечения пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами продолжает действовать в Томской области. Фото: Архив "КП"

В этом году Томская область получила транши на сумму 33,2 млн рублей на бесплатные препараты для лечения на дому пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего с ноября 2020 года выдано 110 тыс. упаковок лекарств на общую сумму более 77,9 млн рублей. Лекарствами обеспечены 14 338 пациентов в Томске, 3 037 человек – в Северске, 11 847 человек в районах области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В облздраве уточнили, что с начала этого года бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому получили свыше 20 тыс. человек.