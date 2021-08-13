В Томской области открылась авиационная площадка имени Валерия Чкалова

Новый частный аэропорт включен в проект "Тайга" и будет принимать региональные рейсы. Фото: архив "КП"

Сегодня, 13 августа, губернатор Сергей Жвачкин и генеральный директор авиастройкомпании Sibaircraft Владислав Левчугов официально открыли рядом с д. Березкино Томского района площадку малой авиации им. Валерия Чкалова (фактически площадка начала принимать самолеты этой весной). Она возьмет на себя внутренние региональные рейсы.

- Благодарю Владислава Викторовича Левчугова за идею аэропорта. Пока мы закрываем взлетно-посадочную полосу в Богашево на реконструкцию, внутренние рейсы будут выполняться с этого аэродрома, – в частности, сказал на открытии глава региона.

Добавим, в Березкино обустроен современный терминал с залом ожидания, стойкой регистрации, административными помещениями, VIP-залом. Расстояние от Томска до аэропорта составляет 17 км.

По словам губернатора, частный аэродром является элементом инфраструктуры проекта «Тайга». В его рамках, в том числе, предполагается развивать доставку грузов беспилотниками.