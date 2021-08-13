Кому из жителей Томской области в 2021 году положено увеличение пенсионных накоплений

Если пенсионер не помнит, какому пенсионному фонд он доверил накопления, это можно уточнить на сайте ФР в личном кабинете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Пенсионного фонда в августе произвели корректировку размеров выплат гражданам, которым установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пожизненная пенсия. В регионе их 956, сообщает пресс-служба ОПФР по Томской области 13 августа.

- Увеличение производится индивидуально и зависит от поступления на лицевые счета граждан накоплений, которые ранее не были учтены, а также от результатов их инвестирования. Сумма у каждого индивидуальна, - отметили в отделении.

Специалисты уточнили, что, несмотря на изменение возраста выхода на пенсию, люди, у которых есть средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше, с 55 (женщины) и 60 лет (мужчины). Получить накопления можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). В текущем году это 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

В ОПФР добавили: за выплатой пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР в том случае, если они управлялись Пенсионным фондом России. В том случае, если томичи пенсионные накопления перевели в НПФ, за выплатой необходимо обращаться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Какому пенсионному фонду вы доверили свои пенсионные накопления? Информацию можно уточнить в личном кабинете на сайте ПФР (в том числе через мобильное приложение ПФР), или на портале госуслуг, заказав выписку из лицевого счета застрахованного лица.