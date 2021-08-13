Из Франции с любовью: экипаж томской кргосветки Ковалевского - Березкина примет участие в «Уроке из океана»

Настоящий морской волк, Евгений Ковалевский руководит экипажем тримарана впервые. Это не мешает ему с честью выводить команду из возможных ЧП в пути. Фото: пресс-служба Томского отделения РГО.

На будущей неделе Томское отделение РГО проведет форум «Урок из океана» с участием экипажа экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» Евгения Ковалевского и Станислава Березкина. Телемост состоится 18 августа, в день рождения Русского географического общества и одновременно в профессиональный праздник географов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.

Уточняется, что модератором форума выступит руководитель томской школы "Интеграция" Лилия Пикалова. В телемосте примут участие Почетный президент Русского географического общества, нобелевский лауреат мира Владимир Котляков, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, член Ученого Совета РГО, заместитель председателя Комиссии по географическому и экологическому образованию Александр Лобжанидзе, а также ведущие географы из России и Франции. Томскую ассоциацию учителей географии представит Инна Негодина.

Отмечается, что Евгений Ковалевский и Станислав Березкин подключатся к телемосту непосредственно из Франции, следуя по маршруту. Они расскажут о том, как проходит международная экспедиция, и ответят на все вопросы участников встречи в прямом включении.