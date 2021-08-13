Выселение из томского общежития на Трудовой: уйти нельзя остаться, или как люди борются за право на жилье

Это вид общежития на Трудовой, 22 изнутри. Бывшая "рабочка" Томского шпалопропиточного завода стала предметом спора жителей и нового собственника, который предложил всем выселиться из купленного им здания, подав в суд. Фото предоставлено аппаратом уполномоченного по правам человека в Томской области.

Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области, на днях приняла участие в совместном приеме жителей дома №22 по ул. Трудовой. Прием проводила Ирина Сон, начальник райотдела по учету и распределению жилплощади в присутствии представителей собственника дома – компании «Оазис».

- На встрече побывали 6 человек, у каждого из них своя история вселения в здание, бывшее когда-то общежитием шпалопропиточного завода (ШПЗ), но беда одна – людям грозит выселение, - рассказали в аппарате омбудсмена. – Идти большинству некуда, разве что на улицу. При этом живут они на Трудовой, 22 по 20-30 и более лет. Безусловно, ситуация недопустимая.

Напомним, 28 июля Елена Карташова совместно с главой администрации Ленинского района Светланой Садковской выезжали на место, где встретились с жителями общежития, проданного без предоставления проживающим крыши над головой.

Затем в районной администрации прошла рабочая встреча, на которой присутствовали представители жильцов, аппарата уполномоченного, прокуратуры. Было принято решение разобрать каждую ситуацию в отдельности, помочь людям сориентироваться в правовых нормах и оказать им содействие.

- Уже сейчас в суд подано 4 исковых заявления о выселении и снятии с регистрационного учета. Помимо того, истец (новый собственник) просит обязать пенсионеров возместить судебные расходы в размере 6 тыс. рублей. Между тем, пенсия одной из жилиц, на кого подали в суд, 13 тыс. рублей, - добавили представители уполномоченного по правам человека в Томской области.

Как сообщила Елена Карташова, прокуратура Ленинского района сейчас проводит свою проверку по обращениям жильцов бывшей «рабочки». По всей видимости, финал этой истории будет еще нескоро. Омбудсмен считает, что, несмотря на направление собственником заявлений в суд, все еще сохраняется возможность найти разумный компромисс между ним и томичами, которые просят, чтобы их не выселяли в никуда.