Погода в Томске и области 13 августа 2021: лучше дождь и +18 у нас, чем +46 на юге Италии

Сейчас за окном +11, небо затянуто тучами. Днем ожидается дождь, местами он может переходить в ливень, грозу. Днем воздух прогреется до +18, что при северном ветре не даст особого тепла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сегодня, в пятницу, 13 августа, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный, местами сильный дождь, гроза. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 13м/с. Температура +16, +18 °С.

В регионе также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные, по крайнему востоку сильные дожди, грозы. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +13, +18, местами до +23°С.

У природы нет плохой погоды – эти слова томичам неплохо бы вспомнить, узнав, что вчера, 12 августа, в большинстве областей юга Италии, по данным газеты La Repubblica, столбики термометров поднимались выше +45 из-за африканского антициклона. Два дня назад в нескольких регионах страны и в ее столице был объявлен красный уровень погодной опасности. Дело дошло до лесных пожаров. Жара зашкаливает в Испании и во Франции. Так что, еще неизвестно, кому сейчас комфортнее: нам, сибирякам, или жителям Европы. Отдыхать там хорошо, а вот жить постоянно – большой вопрос.