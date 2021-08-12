Правоохранители обнаружили на юге Томской области незаконно вырубленный участок леса

На юге Томской области специалисты обнаружили очередной незаконно вырубленный участок леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Томской области проведена выездная проверка соблюдения требований лесного законодательства. Об этом сообщила на своем сайте прокуратура нашего региона. Специалисты отмечают, что проверку провела прокуратура Кожевниковского района совместно с сотрудниками местного участкового лесничества.

Пресс-служба федерального правоохранительного ведомства информирует о том, что проверкой выявлен факт незаконной вырубки деревьев породы сосна на территории Кожевниковского участкового лесничества. Объем незаконно заготовленной древесины составил 68,48 кубических метров. Эксперты оценили причиненный лесному фонду ущерб в сумму свыше 600 тысяч рублей. На месте обнаружены порубочные остатки и свежие следы спила. По имеющейся документации рубка лесных насаждений на указанном участке лесного фонда не планировалась. По итогам проверки прокурор Кожевниковского района направил материалы в ОМВД России по Кожевниковскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело