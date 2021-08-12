В Томской области внедряют федеральный проект по установке дорожных камер «Паутина»

"Паутина" грозит преступникам и нарушителям ПДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщил интернет-портал администрации Томской области, МВД России реализует на территории страны федеральный проект по внедрению в стране системы «Паутина». Она предназначена для розыска транспортных средств и обжалования штрафов. Объединенная сеть дорожных камер позволит полицейским отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. А водители, в свою очередь, смогут использовать систему для обжалования штрафов. Как отмечают специалисты, в перспективе компоненты софта станут частью портала «Госуслуги».

По информации пресс-службы администрации региона, сегодня «Паутина» уже внедрена на территории Центрального федерального округа. А до конца текущего года к системе подключатся еще несколько российских регионов. По словам начальника регионального управления ГИБДД Александра Золотарева, в Томской области к 47 уже установленным комплексам фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения необходимо подключить еще 35. Уже до конца текущей дорожно-ремонтной кампании две стационарные камеры заработают на перекрестках улиц Мира – Интернационалистов и Новосибирская – Лазо.