Вчера добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Томской области начали поиск пропавшей пенсионерки

Не так редко в Томской области исчезают пожилые люди. Фото: сеть ВК отряд"ЛизаАлерт"

Вчера, 11 августа, вечером активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области разместили в группах социальной сети очередное сообщение о поиске человека. Местные волонтеры постоянно ищут исчезнувших в регионе людей.

Как гласит информация: «с. Казанка, Асиновский район, внимание! Помогите найти человека! Пропала Слижикова (Ляшкова) Юлия Федоровна, 66 лет (1955 г.р.). C 25 июля 2021 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые до плеч, глаза карие. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52».