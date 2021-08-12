В Томске полицейские нашли и привлекли к ответственности за нарушение водителя «маршрутки»

Видео с нарушениями Правил дорожного движения выкладывают в Интернет все желающие. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, сотрудники полиции нашли и привлекли к ответственности водителя автобуса за езду по «встречке» в Томске. На этот раз нарушение было зафиксировано не камерами видеонаблюдения…

Как сообщает сайт регионального управления полиции, накануне в сети Интернет была размещена видеозапись, на которой видно, как на проспекте Комсомольском в городе Томске, автобус ПАЗ, перевозящий пассажиров, осуществляет движение по встречной полосе. Специалисты отмечают, что сотрудниками правоохранительного ведомства была проведена проверка. Автобус и лицо, им управлявшее в момент нарушения, были установлены. Водитель-мужчина 1981 года рождения привлечен полицейскими к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере пять тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев. Томская Госавтоинспекция сообщает о том, что зафиксированные с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД можно разместить на официальном сайте Госавтоинспекции для рассмотрения сотрудниками (ГИБДД.рф).