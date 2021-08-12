Мужчина признался в убийстве приятеля в ходе пьяной ссоры в закрытом городе Томской области

Очередное бытовое убийство "по пьяни" произошло в Томской области... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, сотрудниками федерального ведомства возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп был обнаружен в квартире жилого дома в ЗАТО Северск. Заметим, что убийства в нашем регионе случаются не так уж и редко.

Как информирует сайт, 9 августа текущего года в квартире одного из жилых домов в закрытом городе было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Личность погибшего установлена, им оказался 40-летний хозяин квартиры. За сутки сотрудники правоохранительных органов установили лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Мужчина при задержании дал признательные показания. Он рассказал, что в течение недели распивал в указанной квартире спиртные напитки с потерпевшим и его знакомыми. Периодически между ними возникали конфликты. В ходе одной из ссор мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи. Задержанный признал себя виновным. Суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.