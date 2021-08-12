Власти Томской области заявили о том, что рост заболеваемости COVID-19 в регионе остановлен

Кампания по вакцинации в Томской области продолжается... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, губернатор Сергей Жвачкин принял участие в онлайн-совещании по борьбе с новым коронавирусом. Заседание провела вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Заметим, что в Томской области уже развернуто 57 пунктов вакцинации и девять мобильных комплексов.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, рост заболеваемости в регионе остановлен. В последнюю неделю власть фиксирует плато и сейчас сосредотачивается на вакцинации. На сегодняшний день привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации. В том числе – 33% граждан старше 60 лет. В апреле и мае был дефицит вакцин, который был ликвидирован благодаря оперативной помощи Татьяны Голиковой – в регион было поставлено 50 тысяч вакцин. В период с 16 июня по 16 июля темпы вакцинации увеличились в регионе на 40 процентов. Сегодня темпы снизились из-за периода каникул и отпусков.