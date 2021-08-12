Коронавирус в Томске: +122 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 12 августа 2021 года, в Томской области выявлено 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 38 635 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 927 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 31,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 932 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 808 пациентов скончались, 20 195 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 534 791 человек, 168 049 скончались, 5 828 972 выздоровели.