Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на трассе Томск-Каргала-Колпашево

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 12 августа, утром на трассе Томск-Каргала-Колпашево произошла авария, в результате которой есть погибший, сообщает пресс-служба УМВД.

«По предварительной информации, около 11 часов 10 минут на 51 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cruze и грузового автомобиля MAN, груженного печным маслом», -говорится в сообщении.

По словам полицейских, водитель легковушки скончался на месте. Подробностей о другом водителе пока нет.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и регулируют безопасное движение на данном участке дороги.