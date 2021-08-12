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Общество12 августа 2021 10:33

В Томской области прокуратура Кожевниковского района заблокировала сайты продавцов поддельных документов

Томичам на сайтах предлагали приобрести поддельную диагностическую карту автомобиля
Анна Гассельбах
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Томским областным судом требования прокуратуры удовлетворены и доступ к 4 интернет-сайтам, содержавшим предложения о продаже диагностических карт автомобилей, заблокирован.

Томским областным судом требования прокуратуры удовлетворены и доступ к 4 интернет-сайтам, содержавшим предложения о продаже диагностических карт автомобилей, заблокирован.

Фото: Иван Макеев

В Томской области прокуратура Кожевниковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на которых размещена информация о продаже подложных диагностических карт технического состояния автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По результатам мониторинга выявлено 4 интернет-страницы с информацией о продаже диагностических карт, содержащих сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, без фактического прохождения технического осмотра», - говорится в сообщении.

В целях исключения доступа граждан к сайтам, распространяющим информации о подделке официальных документов, прокуратура района направила иск в суд. Томским областным судом требования прокуратуры удовлетворены и доступ к 4 интернет-сайтам, содержавшим предложения о продаже диагностических карт автомобилей, заблокирован.