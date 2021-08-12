Жителю Томской области грозит срок за незаконную ловлю сибирского осетра

И рыбку не съесть, и в тюрьму сесть... Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции г. Стрежевой возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который поймал 4 рыбины сибирского осетра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Стрежевской» установлен подозреваемый в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов. Им оказался житель города Стрежевого, 1989 года рождения», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, рыбачил на реке Обь, в районе Колтогорской переправы в городе Стрежевом. С помощью закидушек ему удалось незаконно поймать четыре экземпляра сибирского осетра. Рыбака поймали с поличным, когда он переносил добычу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 4 лет.