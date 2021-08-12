В День знаний томичи вместо цветов могут потратить деньги на благотворительность

Сэкономить на букете и пожертвовать деньги на благотворительность — хорошая идея. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Фонд им. Алены Петровой предлагает томичам вместо цветов на 1 сентября потратить деньги на благотворительность, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Томский фонд им. Алены Петровой приглашает школьников, их родителей и педагогов поддержать ребят, которые встретят День знаний в больницах. Для этого можно подарить учителю от класса один букет, а сэкономленные деньги перевести в фонд. Эти средства будут направлены на реабилитационную помощь детям с онкологическими заболеваниями», -говорится в сообщении.

Для того, чтобы оставить заявку для участия, необходимо позвонить по телефону 22-72-92. Заявки принимаются до 30 августа. Помимо этого, на сэкономленных на цветах средствах, можно будет совершить онлайн-пожертвование.

Добавим, что в прошлом году в результате акции было собрано 774 тыс.рублей, деньги были направлены в реабилитационный социально-психологический центр «Аленка».