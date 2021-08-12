30 медработников поехали работать в томскую глубинку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

С 2021 года в программе «Земский фельдшер» могут участвовать также акушеры и медицинские сестры. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 врачей и 10 фельдшеров в 2021 году трудоустроились в районные и сельские медучреждения Тоской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего до конца года по программе планируется трудоустроить 132 медицинских работника. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

Также начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев напомнил о компенсациях, которые получают при этом медработники.

- В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, единовременная выплата врачу — 2 миллиона рублей, фельдшеру — 1 миллион. Прибывшие на работу в труднодоступные села врачи получают 1,5 миллиона рублей, фельдшеры — по 750 тысяч. При переезде в село с населением до 50 тысяч человек «земский доктор» получит «подъемные» в 1 миллион рублей, фельдшер — 500 тысяч рублей, - отметил глава облздрава.

Уточняется, что больше всего медиков по программам переехали в Парабельский, Александровский и Томский районы.

Напомним, что для оказания качественной медицинской помощи жителям Томской области в медучреждения региона привлекают квалифицированных медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2021 года в программе «Земский фельдшер» могут участвовать также акушеры и медицинские сестры.